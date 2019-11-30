Girne Üniversitesi IAMU’ya üye oldu

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, dünya denizciliğinde söz sahibi üniversite ve fakültelerin yer aldığı Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU) üyeliğine kabul edildi. Denizcilik Fakültesinin Dünya Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU)'ne üye olmak için yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı ve tüm Denizcilik Fakültesi Gemi Makine İşletme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans, ön lisans ve yüksek lisans programları ile Deniz Ulaştırma İşletme lisansüstü programının kalite yönetim sistemi ile birlikte tesciline ve genel kurula katılan tüm üyelerce eksiksiz onaylandığı belirtildi. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Uzakyol Başmühendisi Volkan Varışlı, Türkiye'de denizcilik eğitimi alanında yetkilendirilmiş olarak faaliyet gösteren sayılı üniversitenin Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği'ne (IAMU) üye olduğunu ifade ederek, Girne Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu anlamda bir ilke imza atmasının gurur verici olduğunu ifade etti.