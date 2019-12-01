Ayşegül sevıncını gültak’la paylaştı

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MERSIN'DE İşitme ve konuşma engelli tekvandocu Ayşegül Akkaya, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kazandığı madalya sevincini Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile paylaştı. Antalya'da 10-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 3'üncülük madalyası kazanan engelli sporcu Ayşegül Akkaya, başkan Gültak'ı makamında ziyaret etti. Elde ettiği başarıdan dolayı Akkaya'yı tebrik eden Başkan Gültak, şampiyon tekvandocuya bir spor ayakkabısı hediye etti. AKDENIZ Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını ve katkı sunacaklarını vurgulayan Gültak, Akkaya'ya bundan sonra katılacağı şampiyonalarda başarılar diledi. Ayşegül Akkaya da işaret diliyle yaptığı açıklamada, 2012 yılında Dünya Tekvando Şampiyonluğu'nu kazandığını söyledi.