Ressam Ekici’nin sergisine yoğun ilgi

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Turhan Ekici'nin, "Anadolu'dan Esintiler" teması ile 15 Kasım'da SANKO Sanat Galerisi'nde açtığı 23'üncü kişisel sergisi, 6 Aralık'a kadar gezilebilecek. Ekici, sanatın Anadolu insanının genlerinde bulunduğunu, dağ köylerindeki kadınların yaptığı oyalara, dokuduğu halılara Avrupalıların "nasıl olur" diye hayretle baktığını söyledi. Sanat ve ilimin değer verilmediği yerden göç edeceğini, Atatürk dönemindeki girişimlerle ülkenin bu alanda "şaha kalktığını" anlatan Ekici, "Yeniden öyle bir ruh lazım" dedi. "Sanat sevgi demektir, sanatçı yetiştirmek de sevginin yoğunlaşmasıdır" diyen Ekici, hayatta en çok resim yapamamaktan korktuğuna vurgu yaptı. Karikatürden portre ressamlığına kadar çeşitli alanlarda çalışmalar yaptığını belirten Ekici, "Tuvalimi meydanlara kurup resim yaparak çok zaman geçirdim. Hayatın içinde yer alan unsurları ve beni resim yapmaya davet eden her şeyi resmediyorum. Ulusal resim ve afiş yarışmalarında ödüller aldım" ifadelerini kullandı.