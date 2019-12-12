Kadına şiddetin profilini çizmek için buluştular

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Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇAĞKAM) tarafından Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı düzenlendi. Çukurova bölgesinde görev yapan bilim insanları, Adana ve Mersin'deki şiddetin profilini çizmek ve çözüm üretmek amacıyla Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı'nda bir araya geldi. Çalıştaya Çukurova Üniversitesi'nden de Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan katıldı. ÇAĞKAM ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay Merkez Müdürü Doç. Dr. Şirvan Kalsın ile Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan ve Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayıyla, bilim insanları Adana ve Mersin'deki şiddetin profilini çizmeyi hedefliyor. Adana ve Mersin'deki kadına yönelik şiddet olaylarının tüm boyutlarıyla tartışıldığı çalıştaya, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Çocuk, Kadın Kısım Amirliği ve Adana İl Jandarma Komutanlığı Çocuk, Kadın Kısım Amirliği; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Adana/Mersin İl Müdürlükleri Şiddet Önleme ve İzleme Müdürlüğü (ŞÖNİM), Mersin ve Adana Barosu Kadın Kolları, Mersin Mezitli ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi katıldı. Çalıştay sonunda Merkez müdürleri tarafından durum raporu oluşturuldu.