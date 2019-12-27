Çukurova’nın sinema tarihini araştırıyorlar

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Çukurova Üniversitesi(ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu ÇÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Aydın Çam ve Dr. Öğr. Üyesi İlke Şanlıer Yüksel oldu. Konuşmacılar "Yeni/Yerel Sinema Tarihi Çalışmaları: Adana ve Çukurova Bölgesi Araştırmaları" konusunu ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı. Adana ve Çukurova bölgesindeki sinema tarihi konusunda bir proje çalışması yapıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Çam ve Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, Adana merkez başta olmak üzere Toroslardaki yaylaların, Osmaniye ve çevresindeki birçok bölgenin çalışma kapsamında olduğunu ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Çam ve Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, incelemeye alınan sahalarda ne tür araştırmalar yaptıklarını anlattı. Nelere dikkat ettiklerini de ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Çam ve Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, kent ve kent dışı mekânlarda seyyar sinemacılarla irtibat kurduklarını, sinema bileti satıcılarını bulduklarını, sinemayla bir şekilde ilgisi olan kimselerle iletişim kurduklarını ve saha çalışmaları sırasında kaynak kişilerin yardımlarına başvurduklarını söyledi.