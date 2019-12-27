Müge Süel’den eserler

BUGÜN NELER OLDU

RessamMüge Süel, 31 eserden oluşan sergisini açtı. Yağlı boya ve karışık teknikte çalışan Süel, "Çalışmalarında konu olarak, insanı, insanı tamamlayan, yaşamın, tüm bütüncül yapısını, dışavurumcu tavırla, yüzeydeki doku arayışı ile dünü, bugünü ve yarını arasındaki yaşamsal yapıyı, doğadan koparılmış, kent insanının, hüznünü, saklanış ve kayboluşlarını adeta arıyorum. Genellikle tuval ve kağıt üzerinde yağlıboya, akrilik, suluboya ve karışık teknik ile birlikte, resmin yapısında fırça, spatula, birçok farklı zaman zaman geri dönüşümlü ekolojik materyaller kullanıyorum" dedi.