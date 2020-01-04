Doç. Dr. Ergün’ün baskı resim sergisi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr.Erdoğan Ergün'ün "Güzel" adlı kişisel Stencil Baskı Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Açılışa Bakan Sucuoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel ve davetliler katıldı. Sanatçı, akademisyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Çalışmalarımın felsefesini nesne olarak güzel/güzellik ve onu arayışım oluşturmakta. Sanatsal kaygılar ile yaklaştığım, grafiğin eşsiz görsel dilini kullanarak hazırladığım 'Güzel' isimli bu sergi şablon baskı resimlerimden oluşmakta. Müzemiz gözümün önünde hızlı bir şekilde yükselmekte bu beni çok heyecanlandırıyor" dedi.