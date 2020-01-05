Milli hokeyci Zeliha’nın inadı

G
aziantep'te beden eğitimi öğretmeninin teşviki ve ailesini ikna etmesiyle 12 yaşında hokey ile tanışan milli sporcu Zeliha Kendir
, bu branştaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Gaziantep Dorukspor Kulübü
'nün de sporcusu olan 18 yaşındaki Zeliha Kendir
'in hayatı, öğretmeninin teşviki ile küçük yaşlarda tanıştığı salon hokeyi sayesinde değişti.
6 YIL TER DÖKÜYORDU
Ailesi spor yapmasına izin vermeyince öğretmeninin devreye girmesiyle hokeye başlayan Zeliha Kendi
r, bu branşta kısa sürede mesafe katedip milli formayı giydi. Yaklaşık 6 yıldır ter döktüğü hokeyde arkadaşlarıyla yurt içi ve yurt dışında başarılı sonuçlara imza atan genç sporcu, eğitimine de Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde devam ediyor.
Başarılarıyla göz dolduran Zeliha Kendir'in en büyük hedeflerinden biri ise küçük yaşlardan itibaren kendisi gibi sporcular yetiştirebilmek. Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri için Trabzon'da gerçekleştirdiği kampta açıklamalarda bulunan Zeliha Kendir
, öğretmeninin okuldaki duyurusu ve teşviki üzerine hokeyi çok merak ettiğini söyledi.
HAYALİ ÖĞRETMENLİK
Hokeyin daha önce adını bile duymadığını dile getiren Kendir, "Biz 7 kardeşiz. Kız çocuğu olduğum için de ailem istemedi, karşı çıktı. 'Olmaz.' dediler ama öğretmenim ailemi ikna etti ve hokeye başladım"
dedi. Zeliha Kendir, hokeyin her alanda hayatını değiştirdiğine işaret ederek, "En büyük hedefim öğretmen olmak ve küçük yaşlardan itibaren çocuklara hokeyi aşılayarak, benim gibi başarılar elde edebilmelerini sağlamak. Elimden geldiğince çocukları ve gençleri hokeye ve spora teşvik etmek istiyorum"
şeklinde konuştu.