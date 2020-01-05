Milli hokeyci Zeliha’nın inadı

aziantep'te beden eğitimi öğretmeninin teşviki ve ailesini ikna etmesiyle 12 yaşında hokey ile tanışan milli sporcu, bu branştaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.'nün de sporcusu olan 18 yaşındaki'in hayatı, öğretmeninin teşviki ile küçük yaşlarda tanıştığı salon hokeyi sayesinde değişti.Ailesi spor yapmasına izin vermeyince öğretmeninin devreye girmesiyle hokeye başlayanr, bu branşta kısa sürede mesafe katedip milli formayı giydi.Başarılarıyla göz dolduran Zeliha Kendir'in en büyük hedeflerinden biri ise küçük yaşlardan itibaren kendisi gibi sporcular yetiştirebilmek. Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri için Trabzon'da gerçekleştirdiği kampta açıklamalarda bulunan, öğretmeninin okuldaki duyurusu ve teşviki üzerine hokeyi çok merak ettiğini söyledi.Hokeyin daha önce adını bile duymadığını dile getiren Kendir,dedi. Zeliha Kendir, hokeyin her alanda hayatını değiştirdiğine işaret ederek,şeklinde konuştu.

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