Yeni yılın ilk karaciğer nakli Balcalı’da yapıldı

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Mehmet Keskinkılıç bir yıldır karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyordu. Nakil olmaktan başka çaresi kalmayan Keskinkılıç için 31 Aralık 2019 yani yılbaşı gecesi beyin ölümü gerçekleşen bir bağışçının karaciğeri uygun bulundu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde operasyona alınan Keskinkılıç'a karaciğer başarıyla takıldı. Gerçekleştirilen operasyon aynı zamanda yeni yılın ilk Karaciğer nakli olma özelliğini de taşıyor. Nakil haberini alır almaz yeni yıl programlarını yarıda kesen Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'n da görevli Doç. Dr. Tolga Akçam, Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Ülkü, Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş'tan oluşan ekip Mehmet Keskinkılıç'ı yeni yılın ilk saatlerinde nakil için operasyona aldı. Başarılı geçen operasyonla birlikte Keskinkılıç'ın değerleri de normale döndü. Yeni bir yıla karaciğer nakli ile girdiklerine vurgu yapan Doç. Dr. Akçam bu naklin aynı zamanda Türkiye'de yeni yılın ilk Karaciğer nakli olduğunu dile getirdi.