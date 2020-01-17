Evden 10 ton çöp çıktı

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, oturdukları konutu çöp ev haline getiren 4 kişilik ailenin yaşadığı ev, Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından temizlenerek, dezenfekte edildi. Toroslar Belediyesi, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçerek Akbelen Mahallesi'nde bulunan çöp evi temizledi. Oturdukları konutu çöp ev haline getiren biri engelli 3 kişilik ailenin yaşadığı ev, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından temizlenerek, dezenfekte edildi. Çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle bina sakinlerinin belediyeye şikâyette bulunduğu eve giden Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri evin eski eşya, gıda maddeleri ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Evde adım atmakta zorlanan ekiplerin temizlik işlemi ise saatlerce sürdü. Ev halkının da onayıyla temizlik işlemi yapılan çöp evden çıkan 10 ton çöp kamyonlara yüklenerek, imha edilmek üzere çöp depolama merkezine taşındı. Temizlik işleminin ardından ev dezenfekte edildi. Başkan Atsız Afşın Yılmaz, "Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimiz" dedi.