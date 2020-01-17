Hatalı antibiyotik kullanımı vücudunuza zarar veriyor

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi İlaç Danışma Merkezi tarafından antibiyotik kullanımı ile ilgili yayınlanan bildiride, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da vurgulandığı gibi çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan bakterilere karşı direnç gelişiminin önlenmesinde en önemli basamağın "Akılcı antibiyotik kullanımı" konusunda farkındalık geliştirilmesi ve bu düşünce ile global olarak antibiyotik direnci, antibiyotik direncinin ortaya çıkması ve yayılmasının önlenmesi için akılcı antibiyotik kullanımı konusunda sağlık profesyonellerinin kişileri bilgilendirip yönlendirmesi gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada dirençli bakterilerin gelişmesi, durdurulması ve antibiyotiğin gelecek nesillerde etkililiğinin sürdürülmesi için tek çarenin antibiyotik ilaçlarının akılcı kullanılması olduğu, son zamanlarda yapılan farkındalık etkinlikleri ile bu konuya dikkat çekilmeye çalışılsa da yeteri kadar amaca ulaşılamadığı ifade edildi.