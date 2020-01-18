Erhan ÖZMEN: Biz de kilosu 24 dolara ayakkabı satabilir miyiz?

TOBB Sanayi Veri Tabanına göre Türkiye'nin yıllık 784 milyon çift ayakkabı-terlik üretim kapasitesi var.Ayakkabı katma değeri yüksek ürünlerden biridir. Dünyada bir çift ayakkabı fiyatı yüz dolarlar, bin dolarla ifade edilen markalar var. Dolayısıyla Türkiye için ayakkabı katma değerini artırabileceğimiz ürünlerdendir diyebiliriz.diyorum çünküpotansiyel var…İşteo bahsettiğim fiyatı bin dolarlaifade edilen markaları ithal ediyoruzkilosu 24 dolara.Peki, ihraç ettiklerimizden farkı ne ki? Farkı kalitesi desek üreticilerimize haksızlık etmiş oluruz. Çünkü bir İtalyan ayakkabısının kalitesinde hatta daha da kalitelisini yapabiliyor üreticimiz. Fiyatı bu kadar yükselten farkBugün bu konuyu neden değindim. Zaman zaman sektörlerimize ilişkin yorumlar yapıyorum. Ve her zaman her sektörün gelişmesi, değer yaratması için gerekli olan şeyin "tasarım, marka, yenilik" olduğunun da altını çiziyorum. Hatta sofranıza koyduğunuz kuru fasulyeye bile güzellik katabileceğimizi yineliyorum. Ama bugün ayakkabı sektörünü aklıma getiren şeyin bir sebebi var. Daha doğrusu bir haber.Ziraat Bankası, ayakkabıcılık sektörü ile ilgili imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere faaliyet zincirinin tamamını kapsayanile sektöre destek olacak. Bu ürün sektörde faaliyet gösteren firmalarımız için gerçekten özel bir ürün olacak, sektöre ivme kazandıracak diye düşünüyorum.Sektöre ilişkin, özellikle Gaziantep ayakkabı sektörüne ilişkin bir konu var. Eğer o konuda da bir aksiyon alınabilirse işte o bahsettiğimiz fiyatı yüzlerce, binlerce dolara varan markaları şehrimizden, ülkemizden çıkmaması için hiçbir neden yok.Şehrimizde yaşayanSuriyelilerin birçoğu ayakkabısektöründe faaliyet gösteriyor. Çünkü onlar da ayakkabı alanında ustalar. Ve buraya göç edince de mesleklerini icra etmeye başladılar.Ancak mesele şu ki kayıt dışılığın varlığı sektörde haksız rekabete yol açıyor. Üstelik fiyat rekabeti bir yana kalite noktasında bugüne kadar Gaziantep'in ürettiği ürünlerin altında bir kalitede üretilmesi demek iç ve dış piyasada imajımızı olumsuz etkileyecektir. Buna önemle dikkat etmek lazım.

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