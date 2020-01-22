Anamur’un sorunlarını anlattılar

BUGÜN NELER OLDU

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri grup halinde Ankara'ya giderek Anamur'un acil sorunları ve çözüm önerilerini eski Bakan,Mersin milletvekili ve TBMM Bütçe komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüştüler. ANTSO Yönetim kurulu Başkanı Feridun Torunoğlu ile Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcıları Hüsnü Ceren ve Ayhan Şen, Meclis Katip Üyesi Mesut Aydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadet Tuna ile Fahrettin Öztürk , Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Deniz Adem Şen ve Ali Güven bilgilendirme seminerine katılmak üzere Ankara'ya gittiler.