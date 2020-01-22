Ünlülerin gitaristi müzikle yaşama tutundu

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Birçok ünlü sanatçının arkasında gitar çalan Neşat Dinçer, Kahramanmaraş Huzurevi'nde müzikle yeniden yaşama tutundu. 68 yaşındaki Neşat Dinçer, 15 yaşında memleketi Gaziantep'te, sanatçı Edip Akbayram ve orkestrasının teknik işlerini yaparak müziğin içinde yer almaya başladı. Dinçer, müzikte zirveye çıkma yolunda ilerlerken 2000'li yılların başında 28 yaşındaki oğlunun vefatının ardından hayata küstü. O dönem yaşadığı acı sonrası sağlık sorunları nedeniyle hafızasını kaybedince İstanbul'da bir engelli rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı. Dinçer, tekerlekli sandalyeyle geldiği 2015'te Kahramanmaraş Huzurevi'nde hayata tutundu. Kahramanmaraş Huzurevi'nde kendisi için bir müzik köşesi oluşturulan Neşat Dinçer, "Burada gerçekten çok büyük yakınlık ve çok büyük ilgi gördüm. Burada çalışan herkes benimle çok iyi ilgilendi" dedi.