Çukurova’da isim değişikliği

Herbalıfe Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
'un sezona Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi adıyla devam edeceği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, kentle olan bütünleşmeyi kuvvetlendirmek için Yenişehir Belediyesi ile iş birliğine gidildiği belirtildi. Sezon başında ana isim sponsor olarak anlaşılan Gelecek Koleji'ne desteklerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, "Kulübümüzün ismi bugünden itibaren tüm resmi yazışmalarda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi olarak geçecektir. Bu iş birliği doğrultusunda, Yenişehir Belediyesinin ve organizasyonumuzun departmanları, çeşitli iletişim, altyapı ve diğer sportif faaliyetlerde ortak çalışmalar yaparak, hem şehrimizin hem de kulübümüzün marka değerini artıracak projeler geliştirecek"
denildi.