Çukurova’da isim değişikliği

BUGÜN NELER OLDU

Herbalıfe Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden'un sezona Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi adıyla devam edeceği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, kentle olan bütünleşmeyi kuvvetlendirmek için Yenişehir Belediyesi ile iş birliğine gidildiği belirtildi. Sezon başında ana isim sponsor olarak anlaşılan Gelecek Koleji'ne desteklerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada,denildi.