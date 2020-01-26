Borulardaki kopmalar onarılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Anamur'dan"KKTC Su Temin Projesi" kapsamı içinde kısa süre önce 250 metre derinlikte bulunan boruların patladığı ortaya çıkmıştı. Anamur sahilinden 5 mil açıkta kopmaların meydana geldiği su boruları deniz yüzüne çıktı. 1.6 milyar liraya mal olan asrın projesinde olumsuz gelişmeye müdahale edilmeye başlandı. Anamur Alaköprü Barajından KKTC Geçit köy Barajına iki haftadır su gönderilmiyor. Boruların su yüzeyine çıkması sonucunda da gemi geçişlerini bölgede engelleniyor. Olay ile ilgili olarak Anamur'a gelen DSİ Genel müdürü Mevlit Aydın ve DSİ teknik heyeti, kent yöneticileriyle yaptıkları ortak toplantıda müdahale ve onarım konularını masaya yatırdı.