Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

, Fatih Turan ve Mustafa Eşki yolda yürüdükleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla 13 el ateş etmesi sonucu yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, önceki akşam merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi Emin Ağa Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Fatih Turan ve Mustafa Eşki'nin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, ikiliye tabancayla 13 el ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği Turan ve Eşki ise kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı gören mahalleli, 2 yaralıyı özel hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turan ve Eşki, Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 2 yaralı, tedaviye alındı.