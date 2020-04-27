Sağlık personellerine moral verdiler

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, COVID-19 salgını ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Mersin Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret ederek Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile birlikte sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı. Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Kutlu ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı moral ziyaretine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, salgının ilk anından itibaren ülke genelinde olduğu gibi Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde de olağanüstü tedbirler alındığını ve titizlikle uygulandığını söyledi. Çamsarı, "Bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmaları ve özverilerinden dolayı sağlık çalışanlarımızın her türlü övgüyü hak ediyor. Bu tür ziyaretlerin sağlık personelimizin moral ve motivasyonlarını artırıyor. İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'ya ve Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Kutlu'ya teşekkür ediyorum" dedi.