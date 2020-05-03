Nefes Kredisi tanıtım toplantısı yapıldı

ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel, Denizbank Tarsus Yarenlik Şube Müdürü Gülşah Demir, Tarsus Hal Şube Müdürü İhsan Yıldırım ve Tarsus TSO Genel Sekreteri Ali Ukav katıldı. Kredi detayları hakkında bilgi verilen toplantıda Tarsus TSO Başkanı Koçak, ''TOBB ve Oda/Borsalar olarak elimizi taşın altına koyarak bu zor süreçte de KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.''diye konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi ''TOBB Nefes Kredisi'' tekrar başladı. Yalnızca Oda ve Borsa üyelerinin başvurabileceği Nefes Kredisi öncelikli olarak Denizbank aracılığıyla kullanılabilecek. Birkaç hafta sonrasında sisteme Kamu bankaları da dâhil olacak. Bu kapsamda detaylı bilgi vermek üzere Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda Nefes Kredisi ile ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.