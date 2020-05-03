Toroslar’da fırınlara ramazan denetimi

Toroslar Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik gramaj ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması, kişisel ve genel temizliğin aksatılmaması, üretim ve satış yapılan alanlarda ise maske, eldiven ve bone takılması konusunda işletme sahiplerine ve çalışanlarına gerekli uyarılarda bulundu. İşletmelerde ruhsat ve evrak kontrolü de yapan ekipler, ekmek ve pide gramajlarını titizlikle inceledi.