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Toroslar’da fırınlara ramazan denetimi

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Toroslar’da fırınlara ramazan denetimi
MERSİN'İN Toroslar Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik gramaj ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması, kişisel ve genel temizliğin aksatılmaması, üretim ve satış yapılan alanlarda ise maske, eldiven ve bone takılması konusunda işletme sahiplerine ve çalışanlarına gerekli uyarılarda bulundu. İşletmelerde ruhsat ve evrak kontrolü de yapan ekipler, ekmek ve pide gramajlarını titizlikle inceledi.
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Toroslar’da fırınlara ramazan denetimi
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