Silifkeli yöneticiler kolları sıvadı

MERSİN Süper Amatör kümede şampiyon olarak ligi tamamlayan ve Bölgesel Amatör Kümede (BAL) mücadele etme hakkı kazanan Silifke Belediyespor yönetimi, takımın bütçesini hazırlarken, özellikle maddi anlamda Silifke protokolü ve Silifke İş insanlarından destek bekliyor. Teknik direktör Muzaffer Tozlu ile yola devam eden Silifke Belediyespor yönetimi, yeni sezon bütçesini hazırladı ve yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bu sene farklı ve zorlu bir lig olan Bölgesel Amatör Ligde mücadele edeceklerini belirten Kulüp Başkanı Gürhan Dölek,"Mersin Süper Amatör Küme Ligini şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige çıktık. Bu ligde de iyi bir takım kurarak bir üst lige çıkmak için mücadelemizi edeceğiz. Futbolu seven bir kaymakamımız, belediye başkan vekilimiz, ticaret ve sanayi odası başkanımız, siyasi parti başkanları, taraftarlarımız ve güzide basın mensuplarımız var" dedi.