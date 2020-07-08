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Sporcular derece için uçtu

’da düzenlenen yamaç paraşütü festivali renkli görüntülere sahne oldu. 30 sporcunun katıldığı etkinlikte kıyasıya mücadele yaşandı

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Sporcular derece için uçtu
Adana'nın Feke ilçesinde, Tapan Yamaç Paraşütü Festivali düzenlendi. Kaymakamlık ve belediye organizasyonunda gerçekleştirilen festivale, 30 sporcu ve vatandaşlar katıldı. İlçede 1500 rakımlı Kaklık Dağı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış atlayışlarını yardımcı pilot eşliğinde Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel yaptı. Belediye Başkanı Sel, ilçede ilkini düzenledikleri festivalden dolayı mutluluk duyduklarını ve organizasyonu her yıl gerçekleştirmek istediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.
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Sporcular derece için uçtu
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