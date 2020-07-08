Sporcular derece için uçtu

Adana'nın Feke ilçesinde, Tapan Yamaç Paraşütü Festivali düzenlendi. Kaymakamlık ve belediye organizasyonunda gerçekleştirilen festivale, 30 sporcu ve vatandaşlar katıldı.Belediye Başkanı Sel, ilçede ilkini düzenledikleri festivalden dolayı mutluluk duyduklarını ve organizasyonu her yıl gerçekleştirmek istediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.