Akbıyık: Özel okullar yasası güncellenecek

TÜRKİYE Özel Okullar Derneği Mali Komisyon Başkanı Av. Abdullah Hüseyin Akbıyık, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Yönetmeliği değişikliği yasa tasarısını gündeme aldığını söyledi. Akbıyık, bu yasa tasarısı ile birlikte 2007 yılından bugüne ilan edilmiş eski yasanın güncellenerek yeni yönetmelikle birlikte daha güncel bir hale gelip ihtiyaca yönelik bir yapıya bürüneceğini vurguladı. Akbıyık, pandemiden önce teminat getirilmesi hususunun gündemde olduğuna dikkat çekip, "Özel okullara kontenjan sayıları kadar teminat getirilmesi hususu gündemdeydi. Şuanda tekrardan bu hususu gündeme alıyoruz. Ayrıca Ağustos ayında okullar açıldığında online eğitim gündeme gelebilir. Böyle bir durumda özel okullara daha çok ihtiyaç duyulacak ve tercih edilecektir. Online eğitimi özel okullar daha iyi yönetmiş ve geçtiğimiz süreçte velilerine, çocuklarına çok faydalı olmuşlardır" dedi.