Osman Öztürk çocuklara ‘Dünyanın Kalbini’ yazdı

güvenlik denince akla ilk gelen isimlerden 'Güvenli Okul' projesinin mimarı, Eski Emniyet Müdürü ve CSG CEO'su Osman Öztürk'ün, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında açlık, yoksulluk, sağlık, iklim, çevre konularında belirlediği amaçları merkezine alan Dünyanın Kalbi isimli yeni kitabı Doğan Egmont'dan çıktı. Kitapta çocuklara dünyanın yaşanabilir bir yer olması için neler yapabileceklerini şiir dili ile anlatan Osman Öztürk, "Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ülkemizde de içselleştirilmesi ve yerelleştirilmesi, ancak dünyada kat edilen ilerlemelerin eğitim yoluyla çocuklarımıza da aktarılarak gelecek kuşaklara ulaştırılmasıyla mümkün olabilir. Bu konuda bireysel ve toplumsal bilincin oluşturulması önemlidir. Şiirlerle çocukların akıl ve yüreklerine bu evrensel duyguları işleyerek geleceğimizin aydınlık çiçekleri olan çocuklarımıza sürdürülebilir kalkınma bilincini kazandırmak istedik. Şiirin duygusal ve eğitici gücüyle bu küresel çabaya katkıda bulunmak umut verici bir dünyanın kapılarını aralayacaktır" dedi.