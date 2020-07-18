Vefa’lı öğretmenlerin desteğiyle evleri yenilendi

Hataylı okul idarecileri ve öğretmenlerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi lise öğrencisinin evini hayırseverlerin desteğiyle yeniledi, içeriyi beyaz eşya ve mobilyalarla donattı. Antakya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, görevleri sırasında lise 2'nci sınıf öğrencisi Sakine Yetkin'in kalp hastası annesi Hatice ve yatalak babası İsa Yetkin'in harabeyi andıran evde yaşadığını öğrendi. Okul idarecileri ve öğretmenlerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, öğrencinin yaşadığı tavanından su sızan, mutfağı ve banyosu olmayan evi yenilemek için harekete geçti. Yaklaşık 40 günde, hayırseverlerin de desteğiyle 61 bin liraya yenilenen eve beyaz eşya ve mobilya da alındı. Öğretmenlerin inşaatından dekorasyonuna kadar tüm aşamalarında yenileme çalışmasına katıldığı ev, Türk bayrakları asılıp balonlarla süslendikten sonra kurdele kesilerek aileye teslim edildi. Üç kişilik ihtiyaç sahibi aile, öğretmenlerin vefalı çalışmasıyla yenilenen evlerinde yaşamaya başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, müdürlük olarak Vefa Sosyal Destek Grubu'na 81 eğitimciyle katkı verdiklerini söyledi. Öğretmenlerin, devletin yardımlarını dağıttığını, bu sırada ihtiyaç sahiplerinin başka gereksinimlerini tespit ettiğini anlatan Çerko, ""Bu vesileyle hem kendileri hem de yakın akrabaları ve hayırsever esnafla iş birliği yapıp ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu sorunlarını çözmeye çalıştılar. Onlardan bir tanesi olan İsa amcamızın evindeyiz. İsa amcamızın evini neredeyse baştan yaptık, öğretmenlerimiz bunu devletimizin büyüklüğünü göstermek için yaptılar" dedi. Vefa Grubu gönüllüsü Maraşboğazı İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Doğan da aileyle karşılaştıklarında evin sadece mutfak tadilatını yapmak için kolları sıvadıklarını ancak yardımseverlerin desteğiyle evin birçok bölümünü yenilediklerini ifade etti. Sakine Yetkin ise evlerinin yeni halini gördükçe çok mutlu olduğunu ifade etti. Yetkin, "Eskiden duvardan hep su akardı, artık o eski manzara yok ve kendi yatağım, çalışma masam oldu" diye konuştu. Anne Hatice Yetkin de kullanılabilir bir mutfağa kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.