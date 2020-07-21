Milyonluk araçlar çürüyor

MERSİN'DE yediemin depolarında bulunan binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda bine yakın araba ile 5 binin üzerinde motosiklet bulunurken, araçların toplam piyasa değeri ise dudak uçuklatıyor. Mehmet Kuş, "Dışarıdan hurdalık gibi görünen yerde piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan araçlar duruyor" dedi. Mersin'de trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla devlet tarafından el konulan araçlar yediemin depolarına çekiliyor. Depolara çekilen araçlar kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gerekirken, birçok araç alınmayarak çürümeye terk ediliyor. Mersin'de bulunan 6 yediemin deposundan biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da bine yakın araç ile 5 binin üzerinde motosiklet sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Otopark ve depoyu 35 yıldır işleten 53 yaşındaki Ahmet Kuş ile oğulları Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim ettiği araçlara gözü gibi bakarken, hurdaya dönen araçlar dahil hiçbirinin zarar görmemesi için dönüşümlü olarak gece gündüz depoda bekliyor.