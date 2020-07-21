MTOSB yeni başarılara imza atıyor

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ve 2019 verilerinin baz alındığı 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesine Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden 10 firma girmeyi başardı. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, "Her yıl düzenli olarak düzenlenen İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine bu yıl 30. Sıradan giren Yıldız Entegre, 39. Sıradan giren Hayat Kimya, 70. Sıradan giren Trakya Cam Sanayii, 101. Sıradan giren Köksan Pet ve Plastik Ambalaj, 212. Sıradan giren Memişoğlu Tarım Ürünleri, 226. Sıradan giren Tiryaki Agro Gıda, 330. Sıradan giren Ankutsan Antalya Kutu Sanayi, 396. Sıradan giren Mey Alkollü İçkiler, 401. Sıradan giren Europap Tezol Kağıt Sanayi ve 491. Sıradan giren Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri'nin sevincini paylaşıyoruz" dedi. Başkan Tekli, her şart ve koşulda üretimden vazgeçmeyen tüm MTOSB sanayicileri ile gurur duyduğunu belirterek, "Bu başarı tüm sanayicilerimizin ortak başarısıdır. Türkiye'de bulunan tüm sanayi kuruluşlarının merakla beklediği listede bu yıl 10 firmamız yer alıyor. Eminim ki önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacaktır. MTOSB ailesi büyüdükçe başarılarımız da büyüyor" dedi.