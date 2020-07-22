Şampiyon boğanın 1 tonluk yavrusu görenleri şaşırtıyor

MERSİN'İN Erdemli ilçesinde, geçen yıllarda Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan ve 1,5 ton ağırlığı ile herkesin dikkatini çeken 'Şampiyon' adlı boğanın yavrusu 1 tonluk 'Boyka', 25 bin TL'ye alıcı bekliyor. Büyükbaş kurbanlık satıcısı Ümit Değer, geçen yıla göre büyükbaş kurbanlığa talebin arttığını belirterek, böylece vatandaşların kurbanlık satış yerlerinde kalabalık oluşturmadığını, vekalet verdikleri kişinin kurbanlığı satın aldıktan sonra hisseleri dağıttığını kaydetti. Değer, "Küçükbaş kurbanlıkların kilosu 28 TL'ye satılırken, büyükbaş kurbanlıkların kilosu ise 25 TL'ye satılıyor. Şu anda elimizdeki büyükbaş kurbanlıkların yüzde 70'ini sattık. Bu yıl büyükbaş kurbanlık taleplerimiz çok fazla arttı. Yeniden kurbanlık getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Değer, çiftliklerinin gözdesi olan ve geçen yıllarda 1,5 ton ağırlığı ile herkesin dikkatini çeken 'Şampiyon' adlı boğanın 1 ton ağırlığındaki yavrusu 'Boyka' nın 25 bin TL'ye alıcı beklediğini kaydetti. Kurban satın almaya gelen Ramazan Doğaner ise, "Elimizi çabuk tutalım dedik ve kurbanlığımızı erkenden almaya karar verdik " diye konuştu.