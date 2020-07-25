Sarıulak zeytinyağı coğrafi işaret yolunda

COĞRAFİ tescilli Tarsus Sarıulak zeytininden bin bir emekle üretilen zeytinyağının da coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvuruda bulunuldu. Tarsus Ticaret Borsası, 2018'de coğrafi işaret belgesi verilen Sarıulak zeytininden üretimi yapılan zeytinyağının da tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuruda bulundu. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Tarsus Sarıulak zeytininin yaklaşık 2 yıl önce coğrafi işaret olarak tescil edildiğini belirterek, zeytinin, tescil belgesiyle kısa sürede değer kazandığını ve yağının da aynı şekilde markalaşması için

TÜRKPATENT

Enstitüsüne başvurduklarını bildirdi. Kaya, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün tüm üretim noktalarından örnekler alarak analizler yaptığını ve mühendisler tarafından yerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.