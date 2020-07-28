Gülnar’ın lavanta bahçesi vatandaşların yeni gözdesi

Gülnar ilçesinde 2 yıl önce alternatif ürün olarak 2 dönümlük alana ekimi yapılan lavanta bahçesi vatandaşların gözdesi oldu. Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat beraberinde Gülnar Belediye Baskanı Alpaslan Ünüvar, Mut Belediye Baskanı Volkan Seker, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ve Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile lavanta bahçesini gezdi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ayvat, büyük bir emek verilerek oluşturulan lavanta bahçesinin görülmeye değer olduğunu söyleyerek , ilçede bir is insani tarafından dikimi yapılan lavanta bahçesinin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.