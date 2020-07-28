Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Gülnar’ın lavanta bahçesi vatandaşların yeni gözdesi

Gülnar’ın lavanta bahçesi vatandaşların yeni gözdesi

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Gülnar’ın lavanta bahçesi vatandaşların yeni gözdesi
MERSİN'İN Gülnar ilçesinde 2 yıl önce alternatif ürün olarak 2 dönümlük alana ekimi yapılan lavanta bahçesi vatandaşların gözdesi oldu. Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat beraberinde Gülnar Belediye Baskanı Alpaslan Ünüvar, Mut Belediye Baskanı Volkan Seker, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ve Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile lavanta bahçesini gezdi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ayvat, büyük bir emek verilerek oluşturulan lavanta bahçesinin görülmeye değer olduğunu söyleyerek , ilçede bir is insani tarafından dikimi yapılan lavanta bahçesinin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gülnar’ın lavanta bahçesi vatandaşların yeni gözdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA