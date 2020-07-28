Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, koyu renk dokusuna sahip olan koyun ve keçilerin, açık renklilere kıyasla et kalitesinin daha iyi olduğunu belirterek, "Koyu renkli kurbanlıkları tercih edin" dedi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların koyu renk dokusuna sahip olan hayvanları tercih etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Koluman, bu canlıların et kalitesinin daha iyi olduğunu söyledi. Yapılan araştırma sonucu bu kalitenin bilimsel olarak da kanıtlandığını dile getiren Koluman, güneşi daha etkili alan koyu renkli hayvanların etinin 'mermerimsi' olarak tabir edilen yağ dağılımına sahip olduğunu kaydetti. Koluman, "Bu da etin lezzetini doğrudan etkiliyor. Pişirim sırasında yağlar etin içinde eridiği için daha lezzetli oluyor" dedi. Koyun ve keçilerin yanı sıra diğer hayvanlar ve insanlardan da örnekler veren Prof. Dr. Koluman, "Eğer koyuysa o canlı, özellikle çok sıcak, çok kurak ve çevre koşullarının çok olumsuz olduğu coğrafyalarda çok uzak meralara gidebilir, çok farklı otları yiyerek beslenebilir" dedi.