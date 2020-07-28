Özen’den sağlıklı kurban önerileri

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Saadet Özen, bastıran sıcaklarla birlikte, hayvanın kesilmesinden etin tüketilmesine kadar çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bayramlardaki paylaşma geleneğiyle birlikte, zenginfakir demeden tüm mutfaklarda et miktarının arttığını anımsatan Özen, "Kurban Bayramı'na günler kala kısıtlamalar ile ilgili açıklamalar henüz netleşmese de koronavirüs nedeniyle daha dikkatli davranmamız gerekmektedir" şeklinde konuştu. Kurban Bayramı'nı daha sağlıklı geçirmek için bastıran sıcaklar da dikkat alınarak uyulması gereken kuralları anımsatan Özen, sağlıklı hayvan seçiminin iyi yapılması ve kesimin mutlaka hijyenik koşullarda yapılması gerektiğine dikkat çekti. Özen, "Toplumumuzda kesime hazırlanırken mangalı yakmak olsa da etin yumuşak ve lezzetli olması için kesimden sonra 12-24 saat bekletilerek tüketilmesi gerekmektedir" dedi. Sıcak havada etin çok kolay bozulacağını herkesin bildiğini anımsatan Özen, "Büyük parçalar halinde değil, ileride kullanacağımız formda tek pişirimlik şekilde ayırmalıyız" dedi.