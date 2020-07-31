Gülücükleri yüzlerinden eksik olmasın

İçin +1 Gönüllü Topluluğu sosyal etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırseverlerin desteğiyle erzak dağıtımı gerçekleştiren dernek şimdi de Kurban Bayramı'nda engelli çocukları sevindirdi. Gönüllü Anneler Topluluğu ile güzel bir birliktelik gerçekleştirdiklerini ifade eden Gülücük İçin +1 Gönüllü Topluluğu takım lideri Sevilay Kaplan, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ve çocuklara bayramlık kıyafetler ve ayakkabılar hediye ettiklerini kaydetti. Projeye katılan gönüllü Selda Dönergüneş ise çocukların yüzlerindeki gülücük ile çok mutlu olduklarını söyledi. Proje sorumlusu Harun Kaplan ise dayanışmanın önemine değinerek hedeflerinin daha çok çocuk olduğunu ifade etti.