Tarsus gençliği güvenli mekanlarda spor yapacak

MERSİN Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Tarsus İlçe müdürlüğü bünyesindeki Tarsus Gençlik Merkezi, spor tesisleri ve öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu. Tarsus'un yaklaşık 350 bin nüfusuyla 59 şehirden büyük olmasına dikkat çeken Demir, "Tarihi, kültürel zenginliği ile genç nüfusuyla Tarsus potansiyeli yüksek nadide ilçelerimizden biridir. Tarsus ihmal edeceğimiz bir ilçemiz değil. İlçe gençliğinin nezih ve güvenli mekanlarda spor, faaliyet ve konaklama yapabilmesi için İl Müdürlüğü olarak bütün imkan ve kabiliyetimizi seferber edeceğiz" diye konuştu