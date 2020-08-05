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yuvada kaldı

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Ebru Topçu yuvada kaldı
YENI sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Gaziantep ALGSPOR iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-grili takım iç transferde takımın başarılı isimlerinden Ebru Topçu ile sözleşme yeniledi. Dış transfer çalışmalarına da devam eden Gaziantep ekibi ismi büyük yankı uyandıran Aycan Yanaç transferinde de sona doğru yaklaştığı öğrenildi. Kulüp Başkanı Ali Gözcü, takımın menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini, hedeflerinin şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Liginde mutlak başarı olduğunu söyledi.
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Ebru Topçu yuvada kaldı
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