Ebru Topçu yuvada kaldı

YENI sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Gaziantep ALGSPOR
iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-grili takım iç transferde takımın başarılı isimlerinden Ebru Topçu ile sözleşme yeniledi.
Dış transfer çalışmalarına da devam eden Gaziantep ekibi ismi büyük yankı uyandıran Aycan Yanaç
transferinde de sona doğru yaklaştığı öğrenildi. Kulüp Başkanı Ali Gözcü
, takımın menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini, hedeflerinin şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Liginde mutlak başarı olduğunu söyledi.