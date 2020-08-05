Ebru Topçu yuvada kaldı

YENI sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olaniç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.Dış transfer çalışmalarına da devam eden Gaziantep ekibi ismi büyük yankı uyandırantransferinde de sona doğru yaklaştığı öğrenildi. Kulüp Başkanı, takımın menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini, hedeflerinin şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Liginde mutlak başarı olduğunu söyledi.