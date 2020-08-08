Kınalı keklikler doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından tahsis edilen 750adet kınalı keklik doğaya salındı. DKMP Hatay Şubesi tarafından tahsis edilen kınalı keklikler kafeslere konularak, yaban hayatı geliştirme sahasına götürüldü. İskenderun-Arsuz yaban hayatı geliştirme sahasına getirilen keklikler kafes kapılarının açılması ile birlikte doğaya salındı. Yetkililer bu sene doğaya bin adet kınalı keklik salacaklarını belirterek, ilk etapta 750 kınalı kekliğin doğaya salındığını bildirdiler. Önümüzdeki günlerde 250 kınalı keklik daha doğaya salınarak türlerinin devam etmesi sağlanacak