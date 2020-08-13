Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Yayalara ve sürücülere korona bilgilendirmesi

Yayalara ve sürücülere korona bilgilendirmesi

Koronavirüs tedbirlerinin de hatırlatıldığı etkinlikte bir yayanın polisin virüsle ilgili uyarı yaptığı sırada ‘Acele gitmemiz lazım’ diyerek uzaklaşması dikkat çekti

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Yayalara ve sürücülere korona bilgilendirmesi
ADANA'DA 5 noktada 30 polisin katılımıyla yayalara kırmızı ışıkta yoldan geçmemeleri, sürücülere ise yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Koronavirüs tedbirlerinin de hatırlatıldığı etkinlikte bir yayanın polisin virüsle ilgili uyarı yaptığı sırada 'Acele gitmemiz lazım' diyerek uzaklaşması dikkat çekti. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 5 noktada 30 polisle yayalara kırmızı ışıkta yoldan geçmemeleri, sürücülere ise yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca polisler herkesi korona virüs tedbirlerine karşı da bilgilendirerek uyarıcı el broşürü dağıttı. Bu arada, Seyhan İlçesi'ne bağlı Türkkuşu Kavşağı'nda polisin bir yayanın polisin virüsle ilgili uyarı yaptığı sırada 'Acele gitmemiz lazım' diyerek gitmesi dikkat çekti. Ayrıca polisin bilgilendirme yaptığı sırada 8 yayaya ve 15 sürücüye Trafik Kanunu'nun 74.maddesi gereğince ceza kesildiği öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yayalara ve sürücülere korona bilgilendirmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA