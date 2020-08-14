Mersin ve bölgeye yatırımlar sürüyor

Orta Asya ve Avrupa ülkeleri hizmet veriyor İhracat konusunda büyük bir TIR filosuna sahip olduklarını söyleyen Kahramanlı Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahramanlı, Mersin'e kazandırdığı Kara Limanı ile ilgili "Çok zor olsa da yaptığımız büyük yatırımlarla Türkiye'nin ilk Kara Limanını Mersin'imize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Kentimizde bu konuda yeterli ve aksamadan hizmet vermek için istihdam sayımızı da artırarak ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyoruz" dedi. Kahramanlı, "Türkiye'de örneği olmayan bir tesise sahibiz. Bu tesisimiz, 55 dönüm üzerinde hem kapalı hem açık alanda kurulu Dry Port (kara limanı). Dry Port tesisimiz bir liman sahası olup, Gaziantep, İskenderun, Kayseri, Konya gibi bölgelerdeki ithalat ve ihracatçılara hizmet veriyor. Uluslararası nakliyede bizim araçlarımızı tercih eden müşterilerimizin Mersin Limanı ile işi olmuyor. Direk bizim Dry Port tesisimizden faydalanıyorlar" diye konuştu. İran'a, Irak'a, Suriye'ye giden muz başta olmak üzere birçok mal şuan Dry Port üzerinden geliyor. Dry Port sayesinde bu malların tüm yükleme ve boşaltmasını kendi sahamızda yapıyoruz. Zaten bizde uluslararası çalışan firmayız. Kahramanlı Lojistik olarak 100 adet TIR ile güçlü bir filoya sahibiz. Mersin Kara Limanımızda bizim araçlarımızın dışında, birçok lojistik firmaları da taşımacılık yaparak ekonomimize katkı sağlamaktadırlar" dedi. Krizleri fırsata çevirerek 1970'lerden buyana faaliyet gösteren sektörün öncü kuruluşlarından Kahramanlı Uluslararası Nakliyat, gücüne güç katacak yeni yatırımlarını sürdürüyor. Kahramanlı Uluslararası Nakliyat, Türkiye'deki, tüm dış ticaret işlemlerinin liman içindeki gibi yapılabildiği gümrük sahaları olarak da bilinen tek Dry Port içerisine çok kısa bir süre içerisinde, 'Soğuk Hava Deposu'nu da yatırımları arasına ekleyecek.Kahramanlı, "Müşterilerimizin Dry Port içerisinde bir soğuk hava deposu talebi var. Bölge itibariyle de bir ihtiyaç var. Malı bize gelen müşterilerimiz tüm hizmeti burada almak istiyor, Serbest Bölge'ye veya başka soğuk hava depolarına gitmek istemiyor. Kısa süre içerisinde Dry Port içerisinde soğuk hava deposunu faaliyete geçireceğiz" diye konuştu. Her gün binlerce aracın geçtiği Yalınayak Mahallesi 102060 sokakta yıllardır yapılmayan yolun, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'ın girişimleri ile daha güvenli bir kullanıma açıldığını belirten Ali Kahramanlı, "İki başkanımıza da verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.