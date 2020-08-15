Geleceğin gözde meyvesi pıtaya

Narlukuyu Mahallesi'nde ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Kubilay Öztürk, meyveyi uzun süre araştırdığını, hem yetiştirmesinin kolay hemde pazar sıkıntısı bulunmadığı için dikimini yaptığını belirtirken, Silifke'nin limondan sonra adının ejder meyvesi ile de anılmasını umut ettiğini söyledi. Hasadına başladığı ejder meyvesinin yaklaşık 2 ay hasat edeceklerini belirten üretici Öztürk," Ejder meyvesinin yetiştirilmesi de diğer sera ürünlerine göre daha kolay. Emeği az ama getirisi çok güzel. Görünüşü ve lezzeti ile birçok kesimin ilgisini çekiyor. Sağlığımıza da çok faydalı olan bu meyveyi herkese tavsiye ediyorum. Özellikle alternatif ürün yetiştirmek isteyen bütün üreticilerimize öneririm ifadesini kullanıldı. Öztürk, "Uzmanlar Akdeniz bölgesinde araştırma yapmış ve Silifke bölgesinin ejder meyvesi yetiştiriciliğinde ikliminin oldukça uyğun olduğunu hatta Narlıkuyu mahallesinde yetiştirilirse dahada kaliteli ürün alınabileceğini söylediler. Bizde bu bilgileri yaptığımız araştırmalar sonucundaöğrendik. Ürünü yetiştirdik ve hasadı yapılmadan pazarı hazır. Ortadoğu ülkeleri lüks otellerinde kullanmak üzere satın alıyor. Ürün olğunlaştıkça hasat edip kilosu 25 liradan gönderiyoruz. Örtü altında yetiştirdieimiz bu meyvenin çiçekten çıkan otları bile zayıflama ve gençlestirmekte konusunda kullanılıyormuş. Bu nedenle ürün kaktüsgillerden bir ürün ve her yönüyle sağlık konusunda da aranan bir mevye. Kolon kanserine iyi geldiği belirtiliyor bu yöde taleplerde oluyor zaman zaman. Tadını merak edenler ise tadı kivi, ananas ve muz karışımı bir aroması var. Oldukça lezzetli" dedi. 3 dönüm olarak örtü altında yetiştirdiği meyvenin tek zor yanının sıcakta hasadı olduğunu belirten Öztürk, bu nedenle sabahın erken saatlerinde hasadının yapıldığını kaydetti. Üreticilere de seslenmeyi ihmal etmeyen Üretici Öztürk, üreticilerin ejder meyvesi hakkında öğrenmek istedikleri her türlü bilğiyi verebileceğini ve bu meyvenin daha çok üretilmesi için kendisinin de elinden geleni yapmayı istediğini, pazarının daha geniş olduğunu fakat rekoltesinden dolayı şuan için sadece Ortadoğu ülkelerinin gelerek alımını yaptığını söyledi.