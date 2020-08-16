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Suriyeli çocuğu kaçırıp fidye isteyen ikili yakalandı

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Suriyeli çocuğu kaçırıp fidye isteyen ikili yakalandı
MERSİN'DE oto alım-satım işi yapan Suriyeli uyruklu A.A.'nın 4 yaşındaki çocuğunu kaçırarak, 250 bin TL fidye isteyen Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. İddiaya göre, oto alım-satım işi yapan Suriye uyruklu A.A.'nın 4 yaşındaki oğlu H.A., Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, 9 yaşındaki ablasıyla oynarken 2 kişi tarafından kaçırıldı. Ardından baba A.A.'yı gizli numaradan arayan 2 şüpheli, 250 bin TL fidye istedi. A.A. da hemen polise başvurdu. Geniş çaplı araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kamerası görüntülerinden çocuğun kaçırıldığı otomobilin plakasını tespit etti. Kaçırılma olayından 3 saat sonra Akdam Mahallesi'nde otomobilin yolunu kesen ekipler, H.A.'yı kurtarıp, Suriye uyruklu şüpheliler L.S. ve M.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Çocuk ailesine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Biz yapmadık. Başkası yaptı. Biz fidye istemedik" dedi.

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Suriyeli çocuğu kaçırıp fidye isteyen ikili yakalandı
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