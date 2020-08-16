Tarihi asma köprünün altında serinleme keyfi

mahallesi ile Senir ve Nuru Mahallelerini birbirine bağlayan köprünün bulunduğu mevkiindeki eski asma köprünün altında suyun sığ olduğu bölgede göksu'nun serin sularında serinleyen bir grup genç, "havalar çok sıcak, denize gitmektense ırmağın güvenli bir bölümünde serinliyoruz. Bulunduğumuz alan bizler için oldukça güvenli çünkü hem yüzmesini biliyoruz hemde su belimizi geçmiyor. Bu nedenle asma köprünün bulunduğu mevkinin bir bölümünde su çok sığ. Bizde burada kayalardan atlayıp sıcak havalarda serinliyoruz" diye konuştular. Bölgede fotoğraf çekimleri yapmak için gezen fotoğraf sanatçısı Aytaç Kurtuba'nın objektifine takılan bu manzara verilen pozlarla ölümsüzleştirildi. Bölgede serinleyen gençlerle kendiside hatıra fotoğrafı çektiren Kurtuba, insan manzaraları çekmeyi çok sevdiğini ve bu anı ölümsüzleştirmek için çekim yaptığını, ayrıca arka planda da tarihi asma köprünün bulunmasının kendisi için güzel bir çekim yapma yansı sunduğunu söyledi.