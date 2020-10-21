AOSB’de en ucuz elektriği temin ediyoruz

ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sanayicilere kesintisiz ve sorunsuz üretim imkanı sunmanın yanı sıra sanayinin en önemli girdisi olan enerji ihtiyacını sürekli, kaliteli ve en uygun maliyetle temin ettiklerini bildirdi. AOSB 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı, AOSB Seyhan Salonu'nda, Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum'un divan başkanlığında, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar, oylama sırasında sanayicilerden gelen soruları yanıtlayarak, gündem maddelerine ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundular. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, gündem maddelerinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana bölgenin gelişmesi ve büyümesi amacıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, "Her zaman sanayicilerimizin daha kaliteli ve daha iyi hizmet alabilmesi adına var gücümüzle çalıştık" dedi. Sütcü, sanayiinin en önemli girdisi olan enerji temini konusunda yaptıkları çalışmalara dikkat çekti.