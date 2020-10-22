Gölgelik diye diktiği ağaç gelir kapısı oldu

MERSİN'İN Silifke ilçesinde, 20 yıl önce, yaz günlerinde güneşten korunmak için evinin bahçesine çam fıstığı fidanı diken Abdurrahman Serin (72), ilk hasadında 40 bin TL kazandığı çam fıstığının kilosunu 300 ila 500 lira arasında satmayı hedefliyor. Silifke'nin Öztürkmenli Mahallesi'nde yaşayan, emekli çiftçi Abdurrahman Serin, 1999 yılında, gölgesinden faydalanmak için evinin bahçesine 4 çam fıstığı fidanı dikti. Geçen yıla kadar ağaç gölgesi sayesinde ferahlayan Serin, evine gelen misafirinin uyarısıyla çam fıstıklarını toplayıp, satmaya başladı. Serin, ilk hasadında 200 kilogram çam fıstığı elde etti. Fıstığın kilosunu 200 TL'den satarak, 40 bin TL kazanan Serin, şubat ayında hasat ettiği çam fıstıklarını, gelecek yıl yapacağı hasatla birleştirip kilosu 300 ila 500 lira arasında satmayı hedeflediğini belirtti.