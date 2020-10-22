Kocaispir: Toplumsal barışı inşa ediyoruz

Adana'da Yüreğir Belediyesi, Türk ve Suriyeli çocukların kaynaşması adına spor ve sosyal etkinlikler düzenliyor. Etkinlikleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bu projeyle çocuklarımız hem kaynaşacak hem de toplumsal yaşama entegre olacaklar" dedi. Bir süredir fikir aşamasında olan ve Yüreğir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Toplumsal Uzlaşma, Toplumsal Kaynaşma Projesi ilçedeki Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde başladı. İlçede yaşayan Türk ve Suriyeli onlarca çocuk çeşitli spor ve sanat dallarında eğitim görmeye başladı. Proje kapsamında ilçeye bağlı Yeşilbağlar, Bahçelievler, 19 Mayıs, Dede Korkut ve Cumhuriyet Mahallelerinde yaşayan 100'e yakın Suriyeli ve Türk çocuğa sanat, yüzme, tekvando, model uçak yapımı, futbol gibi alanlarda eğitim verilirken aynı zamanda kadınlara yönelik yemek kurslarında da çalışmalara başlanacağı belirtildi. Ayrıca proje kapsamında Türk ve Suriyeli kadınlara toplumsal cinsiyet, entegrasyon, kamunun sunduğu hizmetlerden yararlanma gibi rehberlik hizmetleri de verileceği de öğrenildi. Spor kompleksine gelerek eğitim alan çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bu projenin çocukları ve ailelerini toplumsal yaşamın yapıtaşlarından olan sosyal ve spor faaliyetleriyle birlikte bu yaşama entegre etmek olduğunu belirtti.Türk ve Suriyeli çocukların birlikte yaptıkları spor etkinliklerini izleyen ve sonrasında her birine madalyalarını veren Başkan Kocaispir, her çocuğun spor ve sanatla iç içe büyümesi gerektiğini ve belediye olarak bunun için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Kocaispir, burada çocukların kaynaşarak aynı zamanda bir kültür alışverişi yaptıklarına değindi.