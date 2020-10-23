AOSB sanayicilerine 15 milyon TL’lik kaynak

ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren ve global pazarda yerini almak isteyen firmaları teşvik, hibe ve destek programlarından faydalandırarak özgün ve doğru projeler üretmeleri için arayüz oluşturma misyonu ile hizmet veren AOSB Proje Destek Ofisi aracılığıyla sanayicilere bir yılda 15 milyon TL'lik teşvik desteği sağlandı. Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından Kamu Kampüsü'nde konuk edildi. Kıvanç, Polis İrtibat Noktası, Gümrük Müdürlüğü İrtibat Noktası, İŞKUR İrtibat Noktası, TCDD Taşımacılık İrtibat Noktası, AOSB Proje Destek Ofisi, Makine Mühendisleri Odası Adana Şube İrtibat Ofisi, AOSB KOSGEB Temsilciliği Ofisi, Çukurova Üniversitesi ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Temsilcilik Ofisleri ile 25 kişilik eğitim salonunun yer aldığı 3 katlı Kamu Kampüsü binasının hükümet konağı niteliğinde olduğunu belirterek, ADASO olarak burada yapılan tüm çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını bildirdi. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, burada sanayicilere tek çatı altında hizmet verilmesinin özellikle zaman kazanımı açısından büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Atalarımızın dediği gibi vakit nakittir. Sanayicilerimizin işini kolaylaştırıp, tüm enerjilerini üretime, istihdama ve ihracata yönlendirmelerine fırsat sunma gayretindeyiz" dedi. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar da Proje Ofisi'nde; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile güzel bir işbirliği yapıldığını, burada Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen'in koordinatörlüğünde çok değerli çalışmalar gerçekleştirildiğini bildirdi.