Barış parkuru için başvuru yapıldı

MERSİN ve KKTC arasındaki yüzme parkurunun dünya genelinde tanınması ve resmiyet kazanması amacıyla Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Dünya Açık Su Birliğine (World Open Water Association) başvuru yaptı. Barış Parkuru olarak adlandırılan yüzme parkuru için Mersin Yenişehir Belediyesi yapılan organizasyonlara destek vermiş ve Ekim ayında solo şekilde ilk kez yapılan geçiş denemesini organize etmişti. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında bir yüzme parkuru oluşturmak ve uluslararası yüzücüleri bu parkura çekmek gibi önemli bir hedefleri olduğunu sürekli dile getirmişti. Barış'a Kulaç At yüzme geçişlerine sponsor olan Yenişehir Belediyesi, bu yıl da milli yüzücü Emre Seven tarafından gerçekleştirilen Mersin-Kıbrıs Solo Yüzme Geçiş Denemesini organize etmişti. Emre Seven, 70 kilometre uzunluğundaki parkuru kötü hava koşulları nedeniyle tamamlayamasa da deneme ulusal ve uluslararası anlamda ses getirmişti.