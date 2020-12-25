İhaleyi aldı araçları göndermedi

Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den adrese teslim bir ihale. İtfaiye Daire Başkanlığı'na gerekli olan 10 adet İtfaiye aracı için ihale açıldı. İhale CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın olan ve geçtiğimiz dönem İstanbul milletvekili adayı olan Engin Ertaç'ın firması olan Ertaçlar şirketine verildi. Engin Ertaç Kılıçdaroğlu'nun toplantılarında hemen arka koltuğuna oturan ve yakınlığı ile bilinen birisi. Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğraflar çektirerek çevresine genel merkeze yakın olduğunu söylüyor. Bu vesileyle de CHP'li belediyelerden ihale alırken zorlanmıyor. Mersin'de de yine eski CHP'li bir milletvekili aracılığıyla iletişim kurdu. İhale işlerini ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan organize etti. İhale şartnamesinde ihaleyi alan firmanın 10 gün içinde araçları teslim etmesi bekleniyordu. Yani araçların 1 Kasım 2020 tarihinde Mersin'de olması gerekiyordu. Bu güne kadar araçlar teslim edilmedi. Ayrıca ihale maddesinde olmamasına rağmen 75 günlük ek bir süre istendi. Bu durum zaten şartnameye uygun değil. Engin Ertaç'ın aldığı ihale sadece itfaiye araçları ile ilgili değil. Belediyenin başka birimlerindeki ihalelerde bu firmaya verildi. İhaleye katılım oranı kısa tutularak katılımın az olması sağlandı. Şu anda Mersin'de bir yangın olsa müdahale edecek araç yok. İhaleyi kazanan Engin Ertaç'ın firması 10 araçtan sadece bir tanesini gönderebildi. O da Mersin'e gelirken 17 Aralık 2020 tarihinde kaza yaptı. Üstüne üstlük sürücüsü de 2.77 promil alkollü çıktı. Mersinli şimdi merak ediyor, 10 itfaiye aracı ne zaman teslim ediyecek diye.MERSİN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı geçtiğimiz yıl hatalı araç gönderme yüzünden de bir kadının ölümüne sebep olmuştu. Merdiveni kısa kalan itfaiye aracı yüzünden 13 katlı apartmanda çıkan yangın sonucu Yasemin Özel isimli kadar kendini balkondan aşağıya bırakmak zorunda kalmış hayatını kaybetmişti. O dönem tecrübeli itfaiye elemanları işten sebepsiz yere atılmış yerlerine alınan acemi itfaiyeciler yüzünden genç kadın hayatını kaybetmişti.