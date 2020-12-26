Hakedişleri aldı araçlar ortada yok

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 330 araçlık taşıt, iş makinası ve ekipmanları kiralama hizmet alımı ihalesini kazanan CHP eski milletvekili adayı Engin Ertaç çok becerikli çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'ne yakınlığı ile de bilinen Ertaç, belediyeden ihaleler alıyor ama şartnameyi yerine getirmiyor. Mersinliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den adrese teslim ihale konusunda cevap bekliyor.

HAK EDİŞLERİ GÜN GÜN ALDI

Ertaç, Mersin'deki ihalede şartnameyi yerine getirmeyince büyük tepki topladı. Ertaç, son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye Daire Başkanlığı için açtığı 10 araçlık satım alım ihalesini almış ancak araçların tamamını gününde teslim etmediği belirlenmişti. Tek kişinin katıldığı ihaleyi alan Engin Ertaç'ın firması 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren araçları teslim etmemesine rağmen araçların tamamı gelmiş gibi hak edişleri gün gün aldığı iddia edildi.

ADRESE TESLİM İHALELER ALIYOR

CHP'den daha önce milletvekili adayı olan Engin Ertaç'ın, genel merkezden bir danışman tarafından korunduğu öğrenildi. Mersin'de herkesin merak ettiği konu; Engin Ertaç'ın ihaleleri almasını kolaylaştıran danışmanlar kim? Engin Ertaç toplantılarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasında oturuyor. Nasıl mı? Koruma görevlisi önceden Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki koltuğa oturuyor. Kılıçdaroğlu oturduktan sonra koruma kalkıyor ve yerine Engin Ertaç oturuyor. Bu yakınlık Engin Ertaç'ın ihalelerde işini çok kolaylaştırıyor. Bu yolla bir çok yerden ihale aldıkları iddiaları ediliyor. Engin Ertaç, 24 gün süren Adalet Yürüyüşü sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir adım arkasında Ankara'dan İstanbul'a tüm yolu yürüyen isimler arasında yer aldı. İstanbul 3.bölgeden milletvekili adayı olan Ertaç seçim çalışmalarında ilk sıradaymış gibi çalıştı. Bu çalışmalarının karşılığını da genel merkezden Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen yakınında yer bularak almış oldu. Kafalarda soru işarete uyandıran ve cevap bekleyen bir soru da Engin Ertaç'ı Ankara'da parti binasına yakınlaştıran danışmanların kim olduğu. Hangi danışman Engin Ertaç'ın arkasında. Toplantılarda neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasında oturtuyor?