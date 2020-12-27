ATM dolandırıcısı emeklileri takip etmiş

banka ATM'lerinden para çekmeye gelen emeklilere yardım etme bahanesi ile yaklaşan ve onları dolandıran bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Niğde'de son günlerde banka önlerinde meydana gelen dolandırıcılık olayının şüphelisi polis tarafından yakalandı. Banka ATM'lerinden para çekmeye gelen emeklileri gözüne kestiren ve onların paralarını alan dolandırıcı Niğde Emniyet Müdürlüğü hırsızlık bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Bankalar caddesinde bulunan ATM lere farklı tarihlerde gelerek yardım bahanesi ile yaklaşan 3 emeklinin, bin 800 TL, bin 850 TL, ve 400 TL parasını alarak kayıplara karışan kişinin H.B olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheli H.B, Bor İlçesinde ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Adliyesine sevk edildi.