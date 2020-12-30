Gaziantep Sumudıca ile masaya oturacak

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek teknik direktör Marius Sumudica ile yılbaşından sonra bir araya geleceklerini bildirdi. Büyükekşi, kulübün her hafta üzerine daha da koyan bir performans sergilediğini ifade etti. Teknik direktör Marius Sumudica'nın başarılı bir takım oluşturduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Başarı hiçbir zaman kolay kazanılmıyor" dedi.



REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ



Büyükekşi, "Taraftarlarımızın ne düşündüğünün farkındayız ve teknik direktörümüz Sumudica ile sözleşme konuları üzerine yılbaşından sonra bir görüşmemiz olacak. Gaziantep şehrinin başarısı için bizler elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Başarıda yönetimin, futbolcuların, teknik heyetimizin ve masöründen malzemecisine herkesin katkısı var. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ligin geride kalan 15 haftalık kısmında "en flaş takım" olmayı başardıklarını anlatan Büyükekşi, "Ayaklarımız yere sağlam basmaya devam edecek ve rakiplere saygı duyacağız. Rehavete kapılmayacak tecrübede bir takım olduğumuza inanıyorum. Futbolcularımızın konsantrasyonunu yüksek tutabilmek adına yönetim kurulumuz olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"edi.